Фредди Хаймор
Награды
Награды и номинации Фредди Хаймора
Freddie Highmore
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Фредди Хаймора
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Breakthrough Male
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
