Пирс Броснан
Награды
Награды и номинации Пирс Броснан
Pierce Brosnan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
