Второй сезон «Одних из нас» выйдет в лучшем случае в 2025 году

Второй сезон постапокалиптической драмы «Одни из нас» придется подождать дольше планируемого. Из-за тянущейся с начала мая забастовки сценаристов работа над сюжетом продолжения пока что не продвигается. Об этом в недавнем интервью для Deadline сообщила вице-президент HBO Франческа Орси. По ее словам, новые эпизоды сериала выйдут в лучшем случае во второй половине 2025 года, но релизное окно может измениться, если протесты затянутся:

«Мы планировали выпустить «Одних из нас» в 2025 году. Третий сезон «Белого лотоса» в идеале должен был выйти в 2024 году, но теперь все под сомнением из-за забастовки. Новую главу «Эйфории» мы начали писать одновременно с постпроизводством «Кумира», но на данном этапе у нас нет такого объема готовых сценариев».

В финале стартового сезона «Одних из нас» Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи) покинули лагерь «Цикад» и отправились к заснеженной общине, где проживает Томми (Гэбриел Луна). Финальный эпизод завершился сценой напряженного разговора персонажей, последствия которого обязательно будут затронуты в новых сериях. По словам шоураннера Крэйга Мэйзина, во втором сезоне будет гораздо больше экшен-сцен и зараженных грибковым вирусом.