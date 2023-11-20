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Киноафиша Новости В разработку запущен «Крид 4»

В разработку запущен «Крид 4»

20 ноября 2023 10:59
В разработку запущен «Крид 4»

Режиссером вновь выступит Майкл Б. Джордан.

Как сообщает Deadline, продюсер Ирвин Уинклер заявил, что в производстве пребывает четвертая часть «Крида», режиссерское кресло которой занял Майкл Б. Джордан, также являющийся исполнителем заглавной роли. Напомним, Джордан дебютировал в качестве постановщика, сняв «Крида 3». Триквел вышел ранее в этом году, собрав в мировом прокате $275 млн.

«Сейчас мы планируем сделать «Крида 4». Проект находится в разработке. Мы думаем, у нас есть очень хорошая история, очень хороший сюжет. Мы были вынуждены отложить эти планы из-за забастовки, но через год или около того мы собираемся приступить к предпроизводству», — поведал Уинклер.

«Крид» является одновременно спин-оффом и продолжением франшизы «Рокки». Джордан играет боксера-тяжеловеса Адониса Крида, чьим наставником был Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне. Впрочем, Сталлоне, снявшись в «Криде: Наследие Рокки» (2015) и «Криде 2» (2018), больше не имеет отношения к новой линейке фильмов ни в качестве актера, ни в качестве продюсера.

В марте появилась информация, что Джордан и Amazon ведут переговоры о фильме и телесериале по «Криду».

Фото: MGM
Елена Королева
Елена Королева
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