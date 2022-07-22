Не просто подружка Джокера: Почему Харли Квинн заняла центральное место в киновселенной DC?

6 февраля Марго Робби вернется к полюбившемуся образу в картине «Хищные птицы». Попробуем разобраться, почему именно Харли Квинн стала одной из главных удач киновселенной DC и по-другому просто не могло случиться.