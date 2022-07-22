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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Комиксы
Новости: комиксы
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
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Не просто подружка Джокера: Почему Харли Квинн заняла центральное место в киновселенной DC?
6 февраля Марго Робби вернется к полюбившемуся образу в картине «Хищные птицы». Попробуем разобраться, почему именно Харли Квинн стала одной из главных удач киновселенной DC и по-другому просто не могло случиться.
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4 февраля 2020 16:05
Отрывок из новой книги «Рик и Морти против Dungeons & Dragons»
Все же любят кроссоверы, правда? И чем неожиданнее, тем круче!
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5 декабря 2019 12:21
Человек, который смеётся: история Джокера в кино и сериалах
Совсем скоро в мировой прокат выйдет фильм Тодда Филлипса «Джокер» — очередное переосмыслении истории одного из самых знаменитых и харизматичных злодеев комиксов. Картина уже завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля, и ей прочат большой успех.
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12 сентября 2019 13:35
«Джокер» начинается с улыбки: новая работа Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом
Одна из самых ожидаемых премьер года прошла на Венецианском кинофестивале — Тодд Филлипс привез на остров Лидо своего «Джокера». Рассказываем в нашей рецензии о не самом типичном представителе жанра кинокомикса про становление культового злодея.
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2 сентября 2019 10:43
Официально: Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Студия Sony утвердила кандидатуру режиссёра.
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6 августа 2019 08:55
«Человек-Паук. Вдали от дома. Пролог». Отрывок из комикса
Книга вышла в издательстве «Комильфо».
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30 июля 2019 17:40
Стрела, Бэтвумен и Флэш: Супергерои канала The CW на страже порядка
Телевизионная вселенная DC осенью попрощается с одним героем и встретит нового.
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18 июля 2019 10:30
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксам «Флэш Гордон»
Режиссёр третьего «Тора» также напишет сценарий анимационного проекта.
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25 июня 2019 09:44
«Звездные войны. Кричащая Цитадель»: Отрывок из комикса
Книга расскажет о новых приключениях Люка Скайуокера.
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11 июня 2019 14:32
Автора комиксов о Бэтмене привлекли к экранизации «Новых богов»
Том Кинг будет работать над сценарием фильма с постановщицей Авой ДюВерней.
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30 мая 2019 11:54
Дэвид Харбор назвал Marvel одной из причин провала «Хеллбоя»
Актёр признал, что у фильма были крупные проблемы.
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28 мая 2019 10:10
Майкл Рукер сыграет Короля Акул в сиквеле «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн не оставил в стороне своего любимчика.
Написать
10 мая 2019 10:58
Тизер-трейлер «Хранителей»: Наследие Роршаха
Сериал канала HBO от создателя «Остаться в живых» Дэймона Линделофа наконец-то обзавёлся первым видео.
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8 мая 2019 20:27
Почему в России о «Мстителях» не пишут серьёзно
Фарид Бектемиров объясняет, почему англоязычный интернет заполнен философскими и культурологическими разборами блокбастеров, а в России их по-прежнему не воспринимают всерьёз.
3 комментария
8 мая 2019 11:00
В России начнут выходить комиксы по мотивам сериала «Очень странные дела»
Издательство «Комильфо» выпустит первую книгу в мае.
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30 апреля 2019 17:00
«Мстители: Начало»: Отрывок из комикса
На русском языке книга вышла в издательстве «Комильфо».
Написать
26 апреля 2019 11:25
«Алая ведьма. Омнибус»: Отрывок из комикса
Издательство Fanzon выпустило под одной обложкой всю серию сценариста Джеймса Робинсона и художников Ванесы Дель Рей и Марко Руди.
Написать
24 апреля 2019 11:11
Лига среднебюджетных супергероев: «Шазам!» как двигатель прогресса кинокомиксов DC
Фильм Дэвида Ф. Сандберга может дать старт новой волне супергеройских фильмов: экранизаций с относительно средним бюджетом.
2 комментария
9 апреля 2019 12:56
Анджелина Джоли может сняться в фильме Marvel «Вечные»
Актриса ведёт переговоры о присоединении к проекту.
Написать
28 марта 2019 08:40
Чьорт побьери! Российские постеры «Хеллбоя»
Компания Megogo любезно поделилась с Киноафишей локализованными постерами к фильму Нила Маршалла «Хеллбой».
Написать
27 марта 2019 17:54
«Рассказ служанки» стал комиксом
Писательница Маргарет Этвут отметила, что очень довольна результатом.
Написать
27 марта 2019 16:26
«Человек-паук: Вдали от дома»: Новые постеры
Продолжение приключений Питера Паркера выйдет на российские экраны 4 июля 2019 года.
Написать
25 марта 2019 15:50
«Шазам!»: Мнение критиков
Журналисты особенно отмечают весёлый нрав картины и исполнителя главной роли Закари Ливая.
Написать
25 марта 2019 13:55
«Арчи против Хищника»: Отрывок из комикса
История о противостоянии жителей Ривердэйла и пришельца выйдет в издательстве «Комильфо».
Написать
25 марта 2019 11:38
Краткая история Хеллбоя, парня из пекла и просто хорошего чёрта
В честь Дня Хеллбоя Феликс Зилич рассказывает, кто это такой, откуда взялся и почему мы любим этого персонажа.
Написать
23 марта 2019 12:47
На русском языке выйдет комиксное продолжение фильма «Эдвард Руки-Ножницы»
В конце марта издательство «КомФедерация» выпустит комикс «Эдвард Руки-Ножницы. Неизвестные детали».
Написать
20 марта 2019 11:03
Шоураннер «Фарго» и «Легиона» рассказал о работе над фильмом о Докторе Думе
Ной Хоули рассказал, что встречался с главой студии Marvel Кевином Файги.
Написать
13 марта 2019 08:59
Реквием по Бэтмену: Почему уход Бена Аффлека большая потеря для киновселенной DC
Алексей Хромов считает, что Бэтфлек – лучшее, что случилось с Брюсом Уэйном.
Написать
12 марта 2019 17:42
Во втором «Отряде самоубийц» появятся Король Акул и Крысолов
На сайте Collider появился предполагаемый состав «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.
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11 марта 2019 09:57
Энди Серкис снимется в адаптации комикса «Мышиная гвардия»
Вторую главную роль получил Томас Броди-Сэнгстер из «Игры престолов».
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11 марта 2019 09:03
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