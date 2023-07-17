Производство «Дэдпула 3» и других голливудских блокбастеров прервано из-за забастовки

По информации Deadline, съемки супергеройского блокбастера «Дэдпул 3» были приостановлены из-за начавшейся забастовки Гильдии актеров Америки (SAG-AFTRA). The Hollywood Reporter добавляет, что также остановлена работа над такими крупными фильмами, как «Гладиатор 2», «Миссия: невыполнима 8», «Лило и Стич», «Веном 3». Вместе с тем поставлены на паузу съемки амбициозного гоночного фильма с Брэдом Питтом о Формуле-1.

Примечательно, что новость об остановке производства «Дэдпула 3» появилась всего несколько дней после того, как звезда картины Райан Рейнольдс поделился первыми кадрами с ее съемок в своих социальных сетях. На опубликованных изображениях Дэдпул (Рейнольдс) прогуливался с Росомахой (Хью Джекман), облаченным в свой классический желтый костюм.

В настоящее время премьера «Дэдпула 3» намечена на 3 мая 2024 года. Изначально лента должна была выйти в мировой прокат 8 ноября 2024 года, но студия Disney перенесла дату ее релиза из-за забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).

SAG-AFTRA объявила о начале забастовки в прошлый четверг, 13 июля. В этот же день Эмили Блант и Мэтт Дэймон покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в знак солидарности с коллегами. На следующий день члены Гильдии вышли на первые пикеты, прошедшие у зданий Netflix, Paramount, Warner Bros. и Disney.