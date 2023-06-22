Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По слухам, «Дэдпул 3» станет очередной историей о мультивселенной

По слухам, «Дэдпул 3» станет очередной историей о мультивселенной

22 июня 2023 15:17
По слухам, «Дэдпул 3» станет очередной историей о мультивселенной

В фильме появятся сразу несколько версий героя Райана Рейнольдса и как минимум два Росомахи.

Инсайдер CanWeGetSomeToast поделился новыми сведениями о предстоящем супергеройском блокбастере «Дэдпул 3». Пользователь опубликовал новый пост, в котором подтвердил слухи о том, что в фильме будет задействована модная концепция мультивселенной, так что в картине будут показаны сразу несколько версий героя Райана Рейнольдса:

«Вы правы, там будет не просто два Дэдпула, их будет намного больше».

Кроме того, еще одну версию получит Росомаха Хью Джекмана:

«Дэдпул — не единственный персонаж, который получит множество вариаций. Мы также собираемся показать по крайней мере еще одного Росомаху в третьем фильме».

Супергеройские фильмы о мультивселенной приобрели невероятную популярность в последние годы. Развитию этой тенденции способствовал успех оскароносного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018), а также последующий выход «Человека-паука: Нет пути домой» (2021), снискавшего любовь зрителей и критиков. Но несмотря на обилие проектов с подобной концепцией, эти картины далеко не всегда оправдывают возложенные на них надежды. Например, лента DC «Флэш», вышедшая в международный прокат 15 июня, грозит обернуться для студии одним из крупнейших провалов в ее истории. Сможет ли «Дэдпул 3» подогреть интерес аудитории к историям о мультивселенных или же забьет очередной гвоздь в крышку их гроба — покажет время.

Премьера фильма состоится 3 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше