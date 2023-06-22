По слухам, «Дэдпул 3» станет очередной историей о мультивселенной

В фильме появятся сразу несколько версий героя Райана Рейнольдса и как минимум два Росомахи.

Инсайдер CanWeGetSomeToast поделился новыми сведениями о предстоящем супергеройском блокбастере «Дэдпул 3». Пользователь опубликовал новый пост, в котором подтвердил слухи о том, что в фильме будет задействована модная концепция мультивселенной, так что в картине будут показаны сразу несколько версий героя Райана Рейнольдса:

«Вы правы, там будет не просто два Дэдпула, их будет намного больше».

Кроме того, еще одну версию получит Росомаха Хью Джекмана:

«Дэдпул — не единственный персонаж, который получит множество вариаций. Мы также собираемся показать по крайней мере еще одного Росомаху в третьем фильме».

Супергеройские фильмы о мультивселенной приобрели невероятную популярность в последние годы. Развитию этой тенденции способствовал успех оскароносного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018), а также последующий выход «Человека-паука: Нет пути домой» (2021), снискавшего любовь зрителей и критиков. Но несмотря на обилие проектов с подобной концепцией, эти картины далеко не всегда оправдывают возложенные на них надежды. Например, лента DC «Флэш», вышедшая в международный прокат 15 июня, грозит обернуться для студии одним из крупнейших провалов в ее истории. Сможет ли «Дэдпул 3» подогреть интерес аудитории к историям о мультивселенных или же забьет очередной гвоздь в крышку их гроба — покажет время.

Премьера фильма состоится 3 мая 2024 года.