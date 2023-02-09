По данным СМИ, сборы «Аватара 2» в России составили около 2,4 млрд рублей

Фильм мог бы стать восьмой самой кассовой картиной в истории России.

Согласно информации интернет-портала «Бюллетень кинопрокатчика», блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона заработал в российском прокате более 2,4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили инсайдеры из индустрии.

Все показы картины Кэмерона проходили в России нелегально. Отечественные кинотеатры и кинопрокатные компании не смогли получить лицензию на прокат фильма из-за того, что еще в марте прошлого компания Disney ушла с местного рынка. «Подпольные» сеансы «Аватара: Путь воды», как правило, организовывались в рамках так называемого «предсеансового обслуживания» или с использованием других незаконных практик.

Остается только догадываться, каких финансовых успехов смог бы достичь фильм, если бы он вышел в России легально. Однако даже результаты незаконного проката кажутся весьма впечатляющими. Если сравнивать их с официальной статистикой, можно прийти к выводу, что «Аватару: Путь воды» на отечественном кинорынке удалось обогнать показатели «Зверополиса», «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и всей трилогии «Последний богатырь». Картина могла бы занять восьмое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории российского проката, оставив позади военный боевик «Т-34» (2,2 млрд рублей).

Ранее также стало известно, что сиквелу «Аватара» удалось стать чемпионом казахстанского кинорынка, собрав рекордные $6,3 млн. В Казахстане картина показывается легально, ее прокатом в стране, как и на всей территории СНГ, занимается компания «Меломан».

В это же время общемировые сборы блокбастера Кэмерона уже превысили отметку в $2,18 млрд. Фильм стал четвертым самым кассовым фильмом в истории, превзойдя результаты «Звездных войн: Пробуждение силы».