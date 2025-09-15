Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

15 сентября 2025 13:59
Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

Крупный отечественный фестиваль документального кино.

14 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» подошел к концу очередной Международный кинофестиваль «Докер». Гран-при получила картина казахстанской постановщицы Жананы Курмашевой «Мы здесь живем». Фильм представляет собой экологическое расследование, в котором пересекаются пути экологов, отмечающих на картах радиоактивные зоны, и одного семейства.

Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

Лучшим короткометражным проектом была признана картина «Аудио и аллигатор» Андреса И. Эстрада. Завершился фестиваль показом грандиозного мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита».

С полным списком победителей кинофестиваля «Докер» 2025 года можно ознакомиться ниже.

Основной конкурс

Гран-при за лучший документальный фильм: «Мы здесь живем» (реж. Жанана Курмашева, Казахстан)

Приз за лучшую режиссуру: «Бессмертные» (реж. Майя Чуми, Швейцария, Ирак)

Лучший оператор: «Дары гор» (режиссер и оператор — Араш Рахша, Иран)

Лучший монтаж: «Котлован» (реж. Николай Бем, Россия; монтажер — Камилль Мутон)

Лучший звук: «Козочка-501» (реж. Эврим Черватолу, Турция; звукорежиссер — Халил Тункай)

Специальный приз жюри: «Место времени» (реж. Михаил Басов, Россия) — За поэтическое отражение реальности

Приз зрителей: «Милая куколка» (реж. Давид Монкаси Архилес, Испания)

Конкурс короткого метра

Лучший короткометражный фильм: «Аудио и аллигатор» (реж. Андрес И. Эстрада, Канада, Венесуэла)

Особое упоминание жюри:

  • «Нечужие» (реж. Нина Изотова, Россия) — За кино, дающее надежду на новую жизнь
  • «Молчаливая песня оленя» (реж. Александр Красновский, Россия) — За талантливое переосмысление традиций

Программа «Докер Арт»

Лучший фильм: «Про Бородянского, автора сценария про сантехника Афоню и др.» (Мария Бородянская)

Особое упоминание: «Великанцы» (реж. Юрий Мокиенко)

Программа «Док Станция»

Приз зрителей: «Мои медведи. Гималайцы» (реж. Ирина Шапман и Владислав Гришин)

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Докер»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли Читать дальше 15 сентября 2025
Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Читать дальше 12 сентября 2025
Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Читать дальше 16 сентября 2025
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Читать дальше 16 сентября 2025
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Читать дальше 16 сентября 2025
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Читать дальше 15 сентября 2025
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Стали известны победители премии «Эмми-2025» Читать дальше 15 сентября 2025
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» Читать дальше 15 сентября 2025
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше