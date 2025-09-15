Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

14 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» подошел к концу очередной Международный кинофестиваль «Докер». Гран-при получила картина казахстанской постановщицы Жананы Курмашевой «Мы здесь живем». Фильм представляет собой экологическое расследование, в котором пересекаются пути экологов, отмечающих на картах радиоактивные зоны, и одного семейства.

Лучшим короткометражным проектом была признана картина «Аудио и аллигатор» Андреса И. Эстрада. Завершился фестиваль показом грандиозного мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита».

С полным списком победителей кинофестиваля «Докер» 2025 года можно ознакомиться ниже.

Основной конкурс

Гран-при за лучший документальный фильм: «Мы здесь живем» (реж. Жанана Курмашева, Казахстан)

Приз за лучшую режиссуру: «Бессмертные» (реж. Майя Чуми, Швейцария, Ирак)

Лучший оператор: «Дары гор» (режиссер и оператор — Араш Рахша, Иран)

Лучший монтаж: «Котлован» (реж. Николай Бем, Россия; монтажер — Камилль Мутон)

Лучший звук: «Козочка-501» (реж. Эврим Черватолу, Турция; звукорежиссер — Халил Тункай)

Специальный приз жюри: «Место времени» (реж. Михаил Басов, Россия) — За поэтическое отражение реальности

Приз зрителей: «Милая куколка» (реж. Давид Монкаси Архилес, Испания)

Конкурс короткого метра

Лучший короткометражный фильм: «Аудио и аллигатор» (реж. Андрес И. Эстрада, Канада, Венесуэла)

Особое упоминание жюри:

«Нечужие» (реж. Нина Изотова, Россия) — За кино, дающее надежду на новую жизнь

«Молчаливая песня оленя» (реж. Александр Красновский, Россия) — За талантливое переосмысление традиций

Программа «Докер Арт»

Лучший фильм: «Про Бородянского, автора сценария про сантехника Афоню и др.» (Мария Бородянская)

Особое упоминание: «Великанцы» (реж. Юрий Мокиенко)

Программа «Док Станция»

Приз зрителей: «Мои медведи. Гималайцы» (реж. Ирина Шапман и Владислав Гришин)