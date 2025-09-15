Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»

14 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» подошел к концу очередной Международный кинофестиваль «Докер». Гран-при получила картина казахстанской постановщицы Жананы Курмашевой «Мы здесь живем». Фильм представляет собой экологическое расследование, в котором пересекаются пути экологов, отмечающих на картах радиоактивные зоны, и одного семейства.
Лучшим короткометражным проектом была признана картина «Аудио и аллигатор» Андреса И. Эстрада. Завершился фестиваль показом грандиозного мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита».
С полным списком победителей кинофестиваля «Докер» 2025 года можно ознакомиться ниже.
Основной конкурс
Гран-при за лучший документальный фильм: «Мы здесь живем» (реж. Жанана Курмашева, Казахстан)
Приз за лучшую режиссуру: «Бессмертные» (реж. Майя Чуми, Швейцария, Ирак)
Лучший оператор: «Дары гор» (режиссер и оператор — Араш Рахша, Иран)
Лучший монтаж: «Котлован» (реж. Николай Бем, Россия; монтажер — Камилль Мутон)
Лучший звук: «Козочка-501» (реж. Эврим Черватолу, Турция; звукорежиссер — Халил Тункай)
Специальный приз жюри: «Место времени» (реж. Михаил Басов, Россия) — За поэтическое отражение реальности
Приз зрителей: «Милая куколка» (реж. Давид Монкаси Архилес, Испания)
Конкурс короткого метра
Лучший короткометражный фильм: «Аудио и аллигатор» (реж. Андрес И. Эстрада, Канада, Венесуэла)
Особое упоминание жюри:
- «Нечужие» (реж. Нина Изотова, Россия) — За кино, дающее надежду на новую жизнь
- «Молчаливая песня оленя» (реж. Александр Красновский, Россия) — За талантливое переосмысление традиций
Программа «Докер Арт»
Лучший фильм: «Про Бородянского, автора сценария про сантехника Афоню и др.» (Мария Бородянская)
Особое упоминание: «Великанцы» (реж. Юрий Мокиенко)
Программа «Док Станция»
Приз зрителей: «Мои медведи. Гималайцы» (реж. Ирина Шапман и Владислав Гришин)