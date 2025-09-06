Меню
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.7
2 постера
Билеты от 660 ₽
Киноафиша Фильмы Дары гор

Дары гор

All the Mountains Give 18+
Билеты от 660 ₽

О фильме

Из-за бедности в курдских сёлах Ирана многие люди вынуждены зарабатывать на жизнь контрабандой, перевозя товары через опасную ирано-иракскую границу. Такая форма контрабанды называется колбари, а люди — колбарами. Сегодня около 400 000 курдов втянуты в колбари. Каждый год около 200 колбаров погибают или получают ранения, будучи застреленными службой безопасности. Падают с гор, наступают на мины или замерзают от холода. Фильм снимался в течение шести лет и рассказывает историю Хамида и Ясера, двух близких друзей, которых принудительно отправили в колбари.

Дары гор - trailer
Дары гор  trailer
Страна Иран
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Производство Big Indie Pictures
Другие названия
All the Mountains Give
Режиссер
Араш Рахша
В ролях
Hamid Alimohamadi
Yasser Dadrast
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 10 голосов
8.7 IMDb
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:30 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры фильма Все трейлеры
Дары гор - trailer
Дары гор Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Дары гор» в кинотеатрах

сб 6 вс 7
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
18:30 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
