Из-за бедности в курдских сёлах Ирана многие люди вынуждены зарабатывать на жизнь контрабандой, перевозя товары через опасную ирано-иракскую границу. Такая форма контрабанды называется колбари, а люди — колбарами. Сегодня около 400 000 курдов втянуты в колбари. Каждый год около 200 колбаров погибают или получают ранения, будучи застреленными службой безопасности. Падают с гор, наступают на мины или замерзают от холода. Фильм снимался в течение шести лет и рассказывает историю Хамида и Ясера, двух близких друзей, которых принудительно отправили в колбари.