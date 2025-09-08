Герой фильма — Сергей Колчин, зоолог, специалист по крупным хищным млекопитающим Дальнего Востока, в разные годы занимавшийся реабилитацией медвежат-сирот. Он возвращал в природу детенышей, потерявших мать по вине человека. Долгие месяцы жизни в лесу в обществе медвежат позволили Сергею узнать много неизвестных ранее фактов о гималайском медведе. Собранный им уникальный видеоматериал лег в основу фильма «Мои медведи. Гималайцы». Этот необычный зверь живёт в горных лесах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. На юге Дальнего Востока России обитает самый северный и самый крупный из семи его подвидов ― уссурийский. Телосложение и способность вести полудревесный образ жизни помогают ему выживать на одной территории с тигром и бурым медведем. Гималайский медведь — малоизученный и уязвимый вид, судьба которого олицетворяет непростую судьбу кедрово-широколиственных лесов. Вместе со зрителем мы отправимся в уникальные сохранившиеся кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока России, чтобы увидеть мир уссурийской тайги, со всеми его опасностями, тревогами и открытиями, глазами маленьких медвежат.