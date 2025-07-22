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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Состоялась цифровая премьера документального фильма о современных подростках «Манифест мечты»
Производством занимался Продюсерский центр «Вдохновители».
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22 мая 2025 18:43
Вышел трейлер документального фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд»
Релиз приурочен к старту третьего сезона сериала «Жизнь по вызову».
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23 августа 2024 17:54
В прокат выйдет фильм «Ле-Ман ‘55. Тайная катастрофа» — доступен трейлер
Документальный фильм о трагедии, произошедшей на автогонках.
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21 августа 2024 14:20
Вышел трейлер документального фильма о создании «Слова пацана. Кровь на асфальте»
Эксклюзивные комментарии авторов и членов актерского состава, а также другие закулисные материалы.
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17 июля 2024 16:43
Открыт прием заявок на участие в очередном кинофестивале «Шередарь»
Организатором выступает одноименный благотворительный фонд, занимающийся реабилитации детей, которые перенесли тяжелые заболевания.
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20 июня 2024 16:10
Вышел трейлер документально-игрового сериала «Тайны Карениной»
В этом проекте суждения о великом романе перемежаются с экранизацией отдельных сцен в ходе кастинга.
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18 июня 2024 15:43
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
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