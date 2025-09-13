«Место времени» — кинопоэма, в которой переплетаются элементы метафильма, “found footage”, документалистики и вымысла. Название отсылает к поэме Уильяма Вордсворта «Прелюдия», в которой «места времени» (spots of time) определяются как события, имеющие важное значение для личностного роста. Эти «моменты озарения», вспоминаемые в состоянии покоя и словно переживаемые заново, являются источниками творческой силы и воображения. Обнаружение старых кино- и фотопленок на песке береговой линии Азовского залива становится для создателей фильма таким моментом. На протяжении 20 лет они снова и снова возвращаются в места, где была сделана их находка, и открывают странный мир, охватывающий километр береговой линии и полтора часа экранного времени.