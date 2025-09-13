Меню
Постер фильма Место времени
1 постер Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Место времени

Место времени

16+
Билеты от 600 ₽

О фильме

«Место времени» — кинопоэма, в которой переплетаются элементы метафильма, “found footage”, документалистики и вымысла. Название отсылает к поэме Уильяма Вордсворта «Прелюдия», в которой «места времени» (spots of time) определяются как события, имеющие важное значение для личностного роста. Эти «моменты озарения», вспоминаемые в состоянии покоя и словно переживаемые заново, являются источниками творческой силы и воображения. Обнаружение старых кино- и фотопленок на песке береговой линии Азовского залива становится для создателей фильма таким моментом. На протяжении 20 лет они снова и снова возвращаются в места, где была сделана их находка, и открывают странный мир, охватывающий километр береговой линии и полтора часа экранного времени.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Режиссер
Михаил Басов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Каро 11 Октябрь
18:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Место времени» в кинотеатрах

сб 13
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
18:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
