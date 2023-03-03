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Киноафиша Новости Мультсериал «Крапополис» от автора «Рика и Морти» продлен на третий сезон еще до премьеры первого

Мультсериал «Крапополис» от автора «Рика и Морти» продлен на третий сезон еще до премьеры первого

3 марта 2023 12:57
Мультсериал «Крапополис» от автора «Рика и Морти» продлен на третий сезон еще до премьеры первого

Создатели шоу надеются, что оно сравняется по популярности с «Симпсонами» и «Гриффинами».

Телеканал Fox продлил анимационный сериал «Крапополис» на третий сезон еще до выхода первого. Об этом сообщил президент телевизионной сети по сценариям Майкл Торн в недавнем интервью для Deadline:

«Мы очень оптимистичны в отношении «Крапополиса» и уверены, что шоу найдет свою аудиторию и добьется успеха, поэтому хотим поддержать его. Хотя продление [на третий сезон] нетипично для нас, в случае с «Крапополисом» принятие такого решения не составило большого труда».

Торн также заявил, что у сериала есть все шансы стать очередным сверхпопулярным анимационным проектом канала Fox, который также выпускает культовых «Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба».

Разработкой «Крапополиса» руководит Дэн Харомон, наиболее известный по популярным шоу «Рик и Морти» и «Сообщество». Персонажей сериала озвучивают Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Ричард Айоади («Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»), Мэтт Берри («Книга Бобы Фетта»), Пэм Мерфи («Университет монстров») и другие актеры. Действие разворачивается в мифической Древней Греции и повествует о странной семейке людей, богов и монстров, которые пытаются управлять первыми городами мира.

Точная дата премьеры «Крапополиса» пока неизвестна, но Fox планирует выпустить его первый сезон в 2023 или 2024 году. В данный момент представители канала ищут международного дистрибьютора для шоу.

Фото: Fox
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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