Мировые сборы мультфильма «Братья Супер Марио в кино» превысили $1 млрд

В конце прошлой недели анимационный блокбастер «Братья Супер Марио в кино» преодолел важный коммерческий рубеж. Хитовый мультфильм от Universal Pictures, Illumination Entertainment и Nintendo пересек в мировом прокате планку в $1 млрд кассовых сборов.

За двадцать шесть дней на больших экранах мультику удалось заработать $1,026,3 млрд. Проект уже стал самым кассовым релизом 2023 года и десятой анимационной лентой, сумевшей штурмовать миллиардный барьер. Экранизация культовой игры стала пятьдесят вторым членом этого элитного клуба и сейчас занимает сорок шестую позицию в общем зачете. За весь постпандемийный период до «Марио» только четыре фильма смогли покорить миллиард: «Аватар: Путь воды», «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган: Мэверик» и «Мир Юрского периода: Господство».

Четвертый уик-энд на международной арене принес мультику про итальянского водопроводчика и его друзей еще $68,3 млн. Бокс-офис выходных в Северной Америке — $40,8 млн. Падение по сравнению с прошлой неделей составило в США 31,9%, а общая американская выручка дошла до $490,8 млн.

Среди проектов студии Illumination преодолеть миллиард ранее получилось только у «Миньонов» ($1,159,4 млрд) и у «Гадкого я 3» ($1,034,8 млрд).