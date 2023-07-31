Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер сиквела праздничной комедии «Холоп», некоторое время являвшейся самым кассовым российским фильмом, пока это почетное звание не перешло к «Чебурашке». Главные роли в «Холопе 2» сыграли Аглая Тарасова и Милош Бикович. Премьера состоится 1 января 2024 года.

В центре сюжета второй части — избалованная мажорка Катя (Тарасова), которая любит езду в нетрезвом виде. У хамоватой девушки влиятельная мать-чиновница, поэтому она привыкла к безнаказанности и делает буквально все, что захочет. Женщине проще закрывать глаза на выходки дерзкой дочки и отмазывать ее от полиции, нежели перевоспитывать, однако однажды ситуация меняется. Гриша (Бикович), бывший мажор, побывавший холопом и ставший порядочным человеком после путешествия в «прошлое» теперь чутко реагирует на любую несправедливость. Разумеется, он не смог обойти стороной беспредел, который творит наглая Катерина. В итоге мажорка обнаруживает себя в другом времени, и знакомая история повторяется вновь

В остальной актерский состав вошли Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и Михаил Бабичев. Режиссером снова выступил Клим Шипенко («Вызов»).