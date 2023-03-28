Мэтт Дэймон подтвердил, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана будет длиться 3 часа

Хронометраж нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» составит три часа. Эту информацию в новом интервью для Variety подтвердил Мэтт Дэймон, который сыграл в картине одну из главных ролей. Он также назвал ленту «фантастической» и удостоил особой похвалы своего коллегу по съемочной площадке Киллиана Мерфи:

«Я видел фильм. Он длится часа. Это фантастика. И Киллиан феноменален. Он именно такой, каким вы хотите его видеть».

Журналисты спросили Дэймона о том, потребуется ли зрителям перерыв для того, чтобы осилить просмотр такого длинного фильма, на что тот ответил:

«Нет. Удивительно, но нет. После просмотра я спросил Кристофера Нолана о том, сколько длится фильм, потому что даже не ожидал ничего подобного. Я был шокирован, узнав, что он идет три часа. Это время пролетело так быстро. Я с нетерпением жду премьеры».

Помимо Дэймона и Мерфи, в актерский состав «Оппенгеймера» входят Эмили Блант («Тихое место»), Роберт Дауни — младший («Мстители: Финал»), Флоренс Пью («Солнцестояние») и другие. Это фильм о знаменитом физике Роберте Оппенгеймере (Мерфи) и создании первой атомной бомбы.

Вполне вероятно, «Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом за всю карьеру Нолана. В данный момент звание самых продолжительных картин режиссера удерживают «Интерстеллар» (169 минут) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (165 минут).

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.