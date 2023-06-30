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Киноафиша Новости «Кинопоиск» профинансирует новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

«Кинопоиск» профинансирует новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

30 июня 2023 12:08
«Кинопоиск» профинансирует новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

Онлайн-кинотеатр инвестирует довольно внушительную сумму.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» продолжит сотрудничество с режиссером Гаем Ричи. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», российский потоковый сервис выступит соинвестором следующего фильма культового британского режиссера. Ранее платформа участвовала в финансировании военного боевика Ричи «Переводчик».

Информация пока что носит неофициальный характер, но анонимные источники утверждают, что сумма сделки составляет не менее $10 млн. В эту цифру входят инвестиции в производство и права на рынки Восточной Европы. Все это означает, что, как и «Переводчик», новая лента Ричи официально выйдет в отечественный кинопрокат.

Название фильма пока не оглашено. Съемки стартуют в Испании уже летом этого года, а главные роли сыграют Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Генри Кавилл. По жанру это будет комедийный боевик в лучших традициях режиссера.

В центре сюжета — два специалиста по эвакуации, которым приходится объединиться для чрезвычайно сложной мисси. Главные герои должны составить уникальный план по спасению высокопоставленной женщины-переговорщика, оказавшейся в смертельной ловушке.

В числе ближайших проектов кинематографиста значатся шпионский экшен с Кавиллом «Министерство неджентльменской войны» и многосерийный спин-офф «Джентльменов» для Netflix. Также Ричи по-прежнему намерен поставить для Disney киноверсию мультфильма «Геркулес».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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