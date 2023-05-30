«Джон Уик 4» станет доступен на «Кинопоиске»

Ровно неделю назад «Джон Уик 4» получил официальный цифровой релиз, а теперь выяснилось, что остросюжетный боевик с Киану Ривзом в скором времени будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Конкретная дата пока неизвестна, но премьера точно состоится уже скоро.

За время кинопроката фильм режиссера Чада Стахелски заработал по миру $429,5 млн. Из этой суммы $186,5 млн боевик собрал в США. В России сборы составляют на данный момент 867 млн рублей.

В новой главе экшен-саги Джон Уик (Ривз) продолжает свою войну с международными кланами наемных убийц, оставляя за собой горы трупов. Теперь охоту на него возглавляет молодой и честолюбивый член Правления по имени Маркиз (Билл Скарсгард). Чтобы разобраться с главным героем, он вынуждает отправить за ним его давнего приятеля Кейна (Донни Йен). Находясь в безвыходном положении, герой Ривза внезапно узнает способ выпутаться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации.

На прошлой неделе глава студии Lionsgate Джо Дрейк заявил, что пятая часть франшизы уже находится на ранней стадии разработки. Также в сентябре на сервисе Peacock состоится релиз трехсерийного мини-сериала «Континенталь», эпизоды которого длятся примерно по полтора часа. Ривза же вновь можно будет увидеть в образе Джона Уика в спин-оффе «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Премьера фильма намечена на 7 июня 2024 года.