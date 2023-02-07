Джон Красински сообщил о начале съемок фильма «Тихое место: День первый»

Накануне официально стартовали съемки спин-оффа «Тихого места», который получил подзаголовок «День первый». Этот фильм будет представлять собой отдельную историю, действие которой развернется в той же вселенной, что и две части «Тихого места».

Новостью о начале съемок поделился в своих соцсетях исполнительный продюсер и создатель франшизы Джон Красински. Он также опубликовал ряд закулисных фото. На представленных изображениях вместе с ним запечатлены режиссер картины Майкл Сарноски («Свинья») и актриса Лупита Нионго («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

Ниже приведена цитата Красински:

«Обязательные фото в честь старта съемок… На этот раз с изюминкой! Для меня большая честь присутствовать на площадке во время начала работы над «Тихим местом: День первый» вместе с маэстро Майклом Сарноски и легендарной Лупитой Нионго. С нетерпением жду момента, когда смогу увидеть их экранную магию!».

Вместе с Нионго ведущие роли в фильме сыграют звезда четвертого сезона «Очень странных дел» Джозеф Куинн и Алекс Вулф, известный по ролям в «Реинкарнации» Ари Астера и «Времени» М. Найта Шьямалана.

«Тихое место: День первый» выйдет в мировой прокат 8 марта 2024 года.