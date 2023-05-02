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Киноафиша Новости Джеймс Ганн рассказал, какой будет его версия Супермена

Джеймс Ганн рассказал, какой будет его версия Супермена

2 мая 2023 14:16
Джеймс Ганн рассказал, какой будет его версия Супермена

Он также заявил о том, что DC все еще может выпустить фильм о чернокожем Человеке из стали.

Джеймс Ганн поделился новыми сведениями о своем будущем фильме «Супермен: Наследие». В интервью для Variety на премьере картины «Стражи Галактики. Часть 3», режиссер сказал, что все еще продолжает поиски актера, способного воплотить Человека из стали:

«Следующий Супермен должен быть кем-то, кто источает ту же человечность, которой обладает персонаж, но в то же время является инопланетянином. Это должен быть кто-то, в ком видны доброта и сострадание Супермена, кто-то, кого вам хотелось бы обнять».

Ганн добавил, что в настоящий момент у него есть несколько «действительно отличных вариантов». Когда его спросили, является ли одним из этих вариантов Крис Пратт, исполнивший роль Питера Квилла в трилогии «Стражи Галактики» и других проектах Marvel, Ганн ответил:

«Это не Крис Пратт. Если бы он был на несколько лет моложе, то, может быть, и подошел бы».

Кроме того, в интервью для io9 на той же премьере «Стражей Галактики. Часть 3» Ганн заявил о том, что студия DC рассматривает возможность выпустить еще один фильм о Супермене. Речь идет о ранее анонсированном проекте сценариста Та-Нехиси Коутса («Между миром и мной») и продюсера Джей Джей Абрамса («Страна Лавкрафта»), действие которого развернется в 1900-х годах. Особенностью этого потенциального фильма является то, что в нем фигурирует чернокожий Супермен. По словам Ганна, действие картины будет происходить в альтернативной по отношению к «Супермену: Наследие» вселенной, поэтому сюжеты этих двух лент не будут противоречить друг другу:

«Это захватывающий фильм. Я знаю, что исполнительный продюсер Чантал Нонг очень хочет воплотить его в жизнь. Если мы найдем подходящее время, это вполне может случиться».

В конце Ганн вновь подчеркнул, что потенциальный фильм о чернокожем Супермене не имеет отношения к киновселенной DC, принадлежа к линейке Elseworlds, в которую уже входят «Бэтмен» (2022) и «Джокер» (2019).

Фото: DC Comics/Getty Images/Everett Collection
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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