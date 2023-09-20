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Киноафиша Новости Дени Вильнев: «Оппенгеймер» напоминает нам, что кино — это «форма искусства»

Дени Вильнев: «Оппенгеймер» напоминает нам, что кино — это «форма искусства»

20 сентября 2023 16:50
Дени Вильнев: «Оппенгеймер» напоминает нам, что кино — это «форма искусства»

Режиссер в восторге от кассовых достижений трехчасового разговорного фильма.

Совсем недавно мировой бокс-офис «Оппенгеймера» пересек рубеж в $900 млн, что сделало картину Кристофера Нолана самым кассовым байопиком в истории кино. В недавней беседе с агентством Associated Press режиссер Дени Вильнев с восторгом высказался о коммерческих достижениях проекта его коллеги. По словам создателя «Дюны», он считает ленту настоящим шедевром, но во время первого просмотра он и предположить не мог, что трехчасовой разговорный фильм сможет найти у зрительской аудитории такой мощный отклик:

«Это буквально сводит с ума, я бы никогда не предсказал такой результат. Это ведь трехчасовой фильм о людях, рассуждающих о ядерной физике».

Из своей колоссальной выручки «Оппенгеймер» заработал в IMAX-залах впечатляющие $179 млн. Как и Нолан, Вильнев является приверженцем формата высокой четкости, а кассовые достижения биографической драмы с Киллианом Мерфи, по его мнению, являются ярким подтверждением того, что за IMAX будущее:

«Будущее кинематографа за IMAX и премиальными форматами. Зрителям интересно прочувствовать в кинотеатре то, что они не могут ощутить в домашних условиях. Людям хочется полноценно проникнуться событиями. Есть мнение, что подобные ленты перестали быть формой искусства и стали контентом. Терпеть не могу это слово. Тот факт, что картины вроде «Оппенгеймера» выходят на большие экраны и становятся событием, ярко напоминает, что кино — это все-таки форма искусства, которую необходимо демонстрировать в кинотеатрах».

Похвалу в адрес Нолана высказал также другой выдающийся автор — Пол Томас Андерсон («Нефть», «Лакричная пицца», «Магнолия»). Чтобы подчеркнуть пример зрительской любви, он признался, что некоторые из его знакомых потратили почти сутки в дороге, чтобы посмотреть «Оппенгеймера» на IMAX-проекторах для 70-миллиметровой пленки.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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