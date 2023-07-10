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Киноафиша Новости Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

10 июля 2023 13:46
Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

По словам актера, гонки в картине будут максимально реалистичными.

Недавно стартовали съемки амбициозного фильма о гонках во главе с Брэдом Питтом. Фильм пока не получил официального названия, но Питт рассказал, чего зрителям стоит ждать от этой картины, режиссером которой выступает Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).

На прошлой неделе Питт принял участие в заезде по трассе английского графства Нортгемптоншир, чтобы снять несколько сцен для картины. Вместе с ним по треку проехались и другие актеры ленты, такие как Демсон Идрис, Орландо Блум, Ханна Уэддингхэм и Дэмиэн Льюис.

После мероприятия Питт дал интервью Sky Sports, в котором раскрыл некоторые детали сюжета:

«Я играю парня, который участвовал в гонках Формулы-1 в 1990-х, но попал в ужасную аварию и ушел, чтобы соревноваться в других дисциплинах. Однажды его старый друг, владелец команды в исполнении Хавьера Бардема, связывается с ним. Он рассказывает моему герою, что команда оказалась последней в стартовой сетке и не набрала ни очка. Но у них в запасе еще есть юный гоночный вундеркинд, которого играет Демсон Идрис. Они просят меня вернуться в отчаянной попытке выйти вперед. Вы никогда не видели на экране такую скорость, вы никогда не видели таких перегрузок. Многие моменты фильма действительно захватывают дух».

Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

Питт также сообщил, что прошел гоночную подготовку и стал намного увереннее чувствовать себя на трассе:

«Я не нервничал, когда ехал сегодня по трассе. Ребята действительно хорошо подготовили меня. Была пара поворотов, где я мог видеть трибуны, но я старался держать внимание на дороге. Я смог почувствовать всю прелесть вождения, когда был на прямых. Гонки в этом фильме должны быть настолько реалистичными, насколько возможно. Льюис хочет, чтобы мы уважали спорт, чтобы мы действительно показывали его таким, какой он есть. Раньше я не знал какие качества определяют настоящего гонщика. Агрессия и ловкость. Я очень уважаю это».

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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