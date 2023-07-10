Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1

Недавно стартовали съемки амбициозного фильма о гонках во главе с Брэдом Питтом. Фильм пока не получил официального названия, но Питт рассказал, чего зрителям стоит ждать от этой картины, режиссером которой выступает Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).

На прошлой неделе Питт принял участие в заезде по трассе английского графства Нортгемптоншир, чтобы снять несколько сцен для картины. Вместе с ним по треку проехались и другие актеры ленты, такие как Демсон Идрис, Орландо Блум, Ханна Уэддингхэм и Дэмиэн Льюис.

После мероприятия Питт дал интервью Sky Sports, в котором раскрыл некоторые детали сюжета:

«Я играю парня, который участвовал в гонках Формулы-1 в 1990-х, но попал в ужасную аварию и ушел, чтобы соревноваться в других дисциплинах. Однажды его старый друг, владелец команды в исполнении Хавьера Бардема, связывается с ним. Он рассказывает моему герою, что команда оказалась последней в стартовой сетке и не набрала ни очка. Но у них в запасе еще есть юный гоночный вундеркинд, которого играет Демсон Идрис. Они просят меня вернуться в отчаянной попытке выйти вперед. Вы никогда не видели на экране такую скорость, вы никогда не видели таких перегрузок. Многие моменты фильма действительно захватывают дух».

Питт также сообщил, что прошел гоночную подготовку и стал намного увереннее чувствовать себя на трассе:

«Я не нервничал, когда ехал сегодня по трассе. Ребята действительно хорошо подготовили меня. Была пара поворотов, где я мог видеть трибуны, но я старался держать внимание на дороге. Я смог почувствовать всю прелесть вождения, когда был на прямых. Гонки в этом фильме должны быть настолько реалистичными, насколько возможно. Льюис хочет, чтобы мы уважали спорт, чтобы мы действительно показывали его таким, какой он есть. Раньше я не знал какие качества определяют настоящего гонщика. Агрессия и ловкость. Я очень уважаю это».

Дата выхода фильма пока неизвестна.