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Киноафиша Новости Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Доктора Стрэнджа в 2024 году

Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Доктора Стрэнджа в 2024 году

5 июля 2023 16:23
Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Доктора Стрэнджа в 2024 году

Актер не планирует заканчивать свои дела в Marvel.

Пока что будущее Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel довольно туманно, однако можно точно сказать одно — бывший верховный маг обязательно вернется на экраны в одном из ближайших проектов MCU. Это подтвердил недавно Бенедикт Камбербэтч. В свежем интервью ведущему Нику Хэкворту актер заявил, что планирует снова облачиться в мантию могущественного чародея ориентировочно в следующем году — именно в этот период начнутся съемки очередного экранного похождения персонажа.

Название фильма или шоу актер не уточнил, так что это может быть любой из запланированных или еще не объявленных фильмов или сериалов. Deadline предполагает, что наиболее вероятными вариантами являются «Доктор Стрэндж 3» и кроссовер «Мстители: Династия Канга», чей релиз недавно был отложен до 1 мая 2026 года.

Для исполнителя это будет уже седьмое «живое» появление в образе этого супергероя после кинокомиксов «Доктора Стрэндж» (2016), «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022). Также артист озвучил своего персонажа в первом сезоне мультсериала Disney+ «Что, если…?» (2021).

В концовке «В мультивселенной безумия» произошел сюжетный твист: у Стрэнджа открылся третий глаз и он повстречал волшебницу Клею в исполнении Шарлиз Терон. Вместе они отправились навстречу новым приключениям.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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