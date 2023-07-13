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Киноафиша Новости «Барбингеймер»: Кристофер Нолан недоволен, что его новый фильм выйдет в один день с «Барби»

«Барбингеймер»: Кристофер Нолан недоволен, что его новый фильм выйдет в один день с «Барби»

13 июля 2023 14:53
«Барбингеймер»: Кристофер Нолан недоволен, что его новый фильм выйдет в один день с «Барби»

Режиссер заявляет о том, что всегда выступает за здравую конкуренцию, но его слова опровергают инсайдеры.

Кристофер Нолан поделился своим мнением о том, что его фильм «Оппенгеймер» и ожидаемая комедийная мелодрама «Барби» выходят в мировой прокат в один день, 21 июля. В новом интервью для IGN режиссер сказал, что всегда выступает за здравую конкуренцию:

«В нормальной ситуации летом на рынке всегда появляется много проектов. Это происходит уже давно. Я думаю, что все, кому небезразлично кино, ждали момента, когда всё вернется в прежнее русло. Это свершилось, и это потрясающе».

Однако эти слова расходятся с информацией, полученной журналом Insider. Его авторы связались сразу с четырьмя анонимными источниками, которые единогласно заявили, что на самом деле Нолан крайне недоволен ситуацией, сложившейся вокруг релизов «Оппенгеймера» и «Барби».

Дело осложняется тем, что ранее режиссер часто выпускал свои проекты в середине июля: например, мировая премьера «Дюнкерка» состоялась 13 июля 2017 года, а мировая премьера «Темного рыцаря: Возрождение легенды» — 16 июля 2012 года. Редким исключением из этого правила стал релиз картины «Довод», который состоялся в самый разгар пандемии коронавируса, 22 августа 2020 года, что негативно сказалось на ее кассовых сборах.

Примечательно, что производством «Барби» занимается Warner Bros., с которой Нолан разорвал отношения после долгих лет сотрудничества. «Оппенгеймера» режиссер снимал на студии Universal. По слухам, именно это совпадение и конфликт Нолана c Warner Bros. стали причиной того, что датой релиза «Барби» был выбран день премьеры «Оппенгеймера». Однако данная догадка пока не была подтверждена ни одной из сторон. Согласно Insider, группа владельцев кинотеатров попыталась убедить руководство Warner Bros. перенести дату выхода «Барби» на другой день, но их действия не увенчались успехом.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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