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Постер фильма BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing
8.4
Киноафиша Фильмы BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing
8.4

BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing

, 2026
BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing
документальный, музыка
Пойду 44
Не пойду 1
Постер фильма BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing
8.4
Пойду 44
Не пойду 1

О фильме

Историческое путешествие продолжается. После рекордного открытия мирового тура «ARIRANG» короли поп-музыки BTS возвращаются на легендарный стадион Busan Asiad Main Stadium с грандиозным концертом на родине, который будет транслироваться в кинотеатрах по всему миру.

В ролях

BTS
Self
Ким Тхэхён
Self
Jungkook
Self
Jin
Self
Jimin
Self
RM
Self
Чон Хо-сок
Self
Мин Юн-ги
Self
Режиссер Jungjae Ha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 июня 2026
Дата выхода
13 июня 2026 Болгария
13 июня 2026 Бразилия
13 июня 2026 Вьетнам
13 июня 2026 Германия 0
13 июня 2026 Латвия N12
13 июня 2026 Литва
13 июня 2026 ОАЭ 18TC
13 июня 2026 Польша
13 июня 2026 Румыния
13 июня 2026 Сербия o.A.
13 июня 2026 Филиппины G
13 июня 2026 Хорватия o.A.
13 июня 2026 Черногория o.A.
13 июня 2026 Чехия
Сборы в мире $8 981 421
Производство Hybe Media Studio
Другие названия
BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' LIVE VIEWINg in BUSAN

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb

Отзывы о фильме

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