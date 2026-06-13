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Историческое путешествие продолжается. После рекордного открытия мирового тура «ARIRANG» короли поп-музыки BTS возвращаются на легендарный стадион Busan Asiad Main Stadium с грандиозным концертом на родине, который будет транслироваться в кинотеатрах по всему миру.
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