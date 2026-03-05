Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мама
Мама - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мама

Мама

, 2026
Mama
Казахстан / драма
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 0
Постер фильма Мама
Пойду 4
Не пойду 0
Мама - Трейлер
Мама  Трейлер

О фильме

Отбыв наказание и выйдя на свободу, Темир решает начать жизнь заново. Но прошлое не исчезает: грехи, которые он пытался забыть, следуют за ним, словно тень. Судьба сталкивает его с самым тяжёлым испытанием — его матерью, страдающей деменцией. Это драма о борьбе между ошибкой и прощением, долгом и совестью. Когда прошлое и настоящее переплетаются, сможет ли человек убежать от собственной тени? Выбор Темира не оставит вас равнодушными.

В ролях

Азамат Сатыбалды
Алишер Исмайлов
Рахилям Машурова
Назгуль Карабалина
Асан Мажит
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Камбар Нургали
Гани Кулжанов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 6 марта 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мама - Трейлер
Мама Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше