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Отбыв наказание и выйдя на свободу, Темир решает начать жизнь заново. Но прошлое не исчезает: грехи, которые он пытался забыть, следуют за ним, словно тень. Судьба сталкивает его с самым тяжёлым испытанием — его матерью, страдающей деменцией. Это драма о борьбе между ошибкой и прощением, долгом и совестью. Когда прошлое и настоящее переплетаются, сможет ли человек убежать от собственной тени? Выбор Темира не оставит вас равнодушными.
|5 марта 2026
|Казахстан
|16+