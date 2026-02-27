Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма The Kerala Story 2 Goes Beyond
5.4
Киноафиша Фильмы The Kerala Story 2 Goes Beyond
5.4

The Kerala Story 2 Goes Beyond

, 2026
The Kerala Story 2 Goes Beyond
Индия / драма
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма The Kerala Story 2 Goes Beyond
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ulka Gupta
Surekha Gupta
Aishwarya Ojha
Neha Sant
Aditi Bhatia
Divya Paliwal
Alka Amin
Hafsa Begum
Arjan Aujla
Faizan
Ramji Bali
Raghuveer Sant (Neha's father)
Sumit Gahlawat
Salim
Yuktam Kholsa
Rajiv Kumar
Satyendra Sinha (Divya's father)
Lakshmi
Gautami Nair (Surekha's mother)
Shweta Munshi
Purva Parag
Режиссер Kamakhya Narayan Singh
Сценарист Amarnath Jha, Випул Амрутал Шах
Композитор Mannan Shaah, Rahul Suhas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 апреля 2026
Премьера в мире 27 февраля 2026
Дата выхода
27 февраля 2026 Индия U/A 16+
Сборы в мире $38 051
Производство Sunshine Pictures
Другие названия
The Kerala Story 2 Goes Beyond

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше