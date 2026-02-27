В ролях
Aditi Bhatia
Divya Paliwal
Ramji Bali
Raghuveer Sant (Neha's father)
Rajiv Kumar
Satyendra Sinha (Divya's father)
Lakshmi
Gautami Nair (Surekha's mother)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kamakhya Narayan Singh
Сценарист
Amarnath Jha, Випул Амрутал Шах
Композитор
Mannan Shaah, Rahul Suhas
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
30 апреля 2026
Премьера в мире
27 февраля 2026
Дата выхода
|27 февраля 2026
|Индия
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|U/A 16+
Сборы в мире
$38 051
Производство
Sunshine Pictures
Другие названия
The Kerala Story 2 Goes Beyond