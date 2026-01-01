Menu
Kinoafisha Films Point Blank

Point Blank

Point Blank 18+
Synopsis

After being double-crossed and left for dead, a mysterious man named Walker single-mindedly tries to retrieve the rather inconsequential sum of money that was stolen from him.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1967
Budget $2,500,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Winkler Films
Also known as
Point Blank, A quemarropa, Point Blank - Keiner darf Überleben, A boca de canó, A játéknak vége, À Queima Roupa, À Queima-Roupa, Brisani prostor, De-aproape, Dönüşü olmayan yol, Hämnaren från Alcatraz, Hevneren fra Alcatraz, Koroshi no Wakemae: Point Blank, Le point de non-retour, Mrtva tačka, På kloss hold, Point Blank - Alcatraz-morderen, Senza un attimo di tregua, Sứ Mệnh Tuyệt Mật, Tappajan jäljet, Zbieg z Alcatraz, Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, В упор, От упор, Постріл впритул, 殺しの分け前 ポイント・ブランク
Director
John Boorman
Cast
Lee Marvin
Angie Dickinson
Keenan Wynn
Carroll O'Connor
Lloyd Bochner
Cast and Crew

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
