Этот март
Этот март

Этот март

That March
Страна Испания / Румыния
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 марта 2026
Дата выхода
6 марта 2026 Румыния
Бюджет €1 200 000
Производство KSM Production
Другие названия
That March
Режиссер
Юра Лункашу
В ролях
Madalina Bellariu Ion
Эстер Асебо
Эстер Асебо
Костас Мэндилор
Люк Робертс
Люк Робертс
Диана Димитровичи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
