В ролях
Дивья Пиллаи
Diya Prabhakar
Индраджит Сукумаран
Stalin Joseph
Nishanth Sagar
Jose Thomas
Аджу Варгиз
Hostel Warden
Варалаксми Сараткумар
Vimala Niranjan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Jithin Suresh T
Сценарист
Deepu S. Nair, Sandeep Sadanandan
Композитор
Manikandan Ayyappa
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 марта 2026
Премьера в мире
5 декабря 2025
Дата выхода
|5 декабря 2025
|Индия
|
|A
|12 декабря 2025
|ОАЭ
|
|18TC
Производство
Malabar Talkies, Remo Entertainmentz