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Постер фильма Dheeram
7.3
Киноафиша Фильмы Dheeram
7.3

Dheeram

, 2025
Dheeram
Индия / драма / 18+
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Постер фильма Dheeram
7.3
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В ролях

Reba Monica John
Kalyani
Виджаярагхаван
Дивья Пиллаи
Diya Prabhakar
Индраджит Сукумаран
Stalin Joseph
Nishanth Sagar
Jose Thomas
Аджу Варгиз
Hostel Warden
Roshan Basheer
Sagar Surya
George
Варалаксми Сараткумар
Vimala Niranjan
Ренджи Паникер
Ramdas
Sreejith Ravi
Aravindhan
Mohan Avanthika
Radhika
Режиссер Jithin Suresh T
Сценарист Deepu S. Nair, Sandeep Sadanandan
Композитор Manikandan Ayyappa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 марта 2026
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Индия A
12 декабря 2025 ОАЭ 18TC
Производство Malabar Talkies, Remo Entertainmentz
Другие названия
Dheeram

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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