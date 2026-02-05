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Постер фильма Незнакомцы. Глава 3
4.5
Незнакомцы. Глава 3 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Незнакомцы. Глава 3
4.5

Незнакомцы. Глава 3

, 2026
The Strangers: Chapter 3
США / ужасы
Трейлеры
Пойду 5
Не пойду 1
Постер фильма Незнакомцы. Глава 3
4.5
Пойду 5
Не пойду 1
Незнакомцы. Глава 3 - Трейлер
Незнакомцы. Глава 3  Трейлер

В ролях

Мэделин Петш
Мэделин Петш
Maya
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Sheriff Rotter
Дженис Ахерн
Дженис Ахерн
Кайл Харрисон Брейткопф
Krystal Ellsworth
Dollface
Ханна Голуэй
Claire
Джоэль Лабелль
Рэйчел Шентон
Рэйчел Шентон
George Young
Гэбриел Бассо
Гэбриел Бассо
Scarecrow
Гэбриел Бассо
Гэбриел Бассо
Scarecrow
Эма Хорват
Эма Хорват
Pinup
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Alan R. Cohen, Alan Freedland, Брайан Бертино
Композитор Джастин Кэйн Бернетт, Òscar Senén
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 16 апреля 2026
Премьера в мире 5 февраля 2026
Дата выхода
5 февраля 2026 Австралия MA 15+
5 февраля 2026 Албания
29 апреля 2026 Бельгия
6 марта 2026 Болгария
5 февраля 2026 Босния и Герцеговина
9 апреля 2026 Бразилия 18
6 февраля 2026 Великобритания 15
12 февраля 2026 Венгрия
14 мая 2026 Гватемала
5 февраля 2026 Греция
6 февраля 2026 Египет
5 февраля 2026 Израиль 14
6 февраля 2026 Индия
6 февраля 2026 Индонезия 17+
6 февраля 2026 Ирландия 15A
30 апреля 2026 Испания
6 февраля 2026 Камбоджа
2 апреля 2026 Катар
12 марта 2026 Колумбия
5 февраля 2026 Косово
26 февраля 2026 Малайзия
1 апреля 2026 Мексика C
30 апреля 2026 Нидерланды 16
5 февраля 2026 Новая Зеландия
19 марта 2026 ОАЭ 18TC
23 апреля 2026 Панама
5 февраля 2026 Португалия M/16
5 февраля 2026 Пуэрто-Рико R
20 февраля 2026 Румыния
6 февраля 2026 США R
19 февраля 2026 Таиланд 18
3 июля 2026 Тайвань
11 февраля 2026 Филиппины R-16
5 февраля 2026 Хорватия o.A.
6 февраля 2026 ЮАР
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $11 013 255
Производство Elipsis Capital, Fifth Element Productions, Filmframe S.R.O.
Другие названия
The Strangers: Chapter 3, Los Extraños Capítulo 3, Ha'Zarim: Khelek 3, Hívatlanok: Utolsó fejezet, Les inconnus - Chapitre 3, Les Intrus: Chapitre 3, Nepažįstamieji: trečia dalis, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 3, Os Estranhos: Capítulo 3, Os Estranhos: Capítulo Final, Stranci: Treće poglavlje, Strangers: Capítulo final, Võõrad: 3. peatükk, Κλείδωσες; Οι άγνωστοι 3, Οι άγνωστοι 3: Κλείδωσες;, Безликите: Глава трета, Незнайомці: Частина третя, Незнакомцы: Часть третья, 絕殺路人甲, The Strangers

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
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Трейлеры фильма

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Незнакомцы. Глава 3 - Трейлер
Незнакомцы. Глава 3 Трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 8 июня 2026, 05:03
"Незнакомцы. Глава 3" - прямое продолжение предыдущей части триллера с элементами ужасов про семью маньяков в масках.

Фильм, пусть и не… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 июня 2026, 23:06
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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