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Poster of The Strangers: Chapter 3
4.5
The Strangers: Chapter 3 - Trailer
Kinoafisha Films The Strangers: Chapter 3
4.5

The Strangers: Chapter 3

, 2026
The Strangers: Chapter 3
USA / Horror
Trailers
Going 5
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Poster of The Strangers: Chapter 3
4.5
Going 5
Not going 1
The Strangers: Chapter 3 - Trailer
The Strangers: Chapter 3  Trailer

Synopsis

Tethered by a frightening conclusion, Maya and the Strangers are locked on an unavoidable, unforgiving collision course — a showdown that proves they’re far from strangers now.

Cast

Madelaine Petsch
Madelaine Petsch
Maya
Richard Brake
Richard Brake
Sheriff Rotter
Janis Ahern
Janis Ahern
Kyle Breitkopf
Krystal Ellsworth
Dollface
Hannah Galway
Claire
Joel Labelle
Rachel Shenton
Rachel Shenton
George Young
Gabriel Basso
Gabriel Basso
Scarecrow
Gabriel Basso
Gabriel Basso
Scarecrow
Ema Horvath
Ema Horvath
Pinup
Director Renny Harlin
Writer Alan R. Cohen, Alan Freedland, Bryan Bertino
Composer Justin Caine Burnett, Òscar Senén
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2026
Online premiere 16 April 2026
World premiere 5 February 2026
Release date
5 February 2026 Albania
5 February 2026 Australia MA 15+
29 April 2026 Belgium
5 February 2026 Bosnia and Herzegovina
9 April 2026 Brazil 18
6 March 2026 Bulgaria
6 February 2026 Cambodia
12 March 2026 Colombia
5 February 2026 Croatia o.A.
6 February 2026 Egypt
6 February 2026 Great Britain 15
5 February 2026 Greece
14 May 2026 Guatemala
12 February 2026 Hungary
6 February 2026 India
6 February 2026 Indonesia 17+
6 February 2026 Ireland 15A
5 February 2026 Israel 14
5 February 2026 Kosovo
26 February 2026 Malaysia
1 April 2026 Mexico C
30 April 2026 Netherlands 16
5 February 2026 New Zealand
23 April 2026 Panama
11 February 2026 Philippines R-16
5 February 2026 Portugal M/16
5 February 2026 Puerto Rico R
2 April 2026 Qatar
20 February 2026 Romania
6 February 2026 South Africa
30 April 2026 Spain
3 July 2026 Taiwan
19 February 2026 Thailand 18
19 March 2026 UAE 18TC
6 February 2026 USA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $11,013,255
Production Elipsis Capital, Fifth Element Productions, Filmframe S.R.O.
Also known as
The Strangers: Chapter 3, Los Extraños Capítulo 3, Ha'Zarim: Khelek 3, Hívatlanok: Utolsó fejezet, Les inconnus - Chapitre 3, Les Intrus: Chapitre 3, Nepažįstamieji: trečia dalis, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 3, Os Estranhos: Capítulo 3, Os Estranhos: Capítulo Final, Stranci: Treće poglavlje, Strangers: Capítulo final, Võõrad: 3. peatükk, Κλείδωσες; Οι άγνωστοι 3, Οι άγνωστοι 3: Κλείδωσες;, Безликите: Глава трета, Незнайомці: Частина третя, Незнакомцы: Часть третья, 絕殺路人甲, The Strangers

Film rating

4.5
Rate 14 votes
4.2 IMDb
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The Strangers: Chapter 3 - Trailer
The Strangers: Chapter 3 Trailer
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