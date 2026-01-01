Сауле и Жексен — друзья детства из одной деревни. Бабушка Жексена просит Сауле найти девушку для своего неженатого внука, и Сауле соглашается помочь, но говорит Жексену ни за что не портить дружбу. Она начинает знакомиться с девушками, которые хотят выйти замуж за Жексена. Жексену поначалу никто не нравился — каждый раз при встрече что-то было не так. В конце концов он находит девушку, которая ему нравится и его жизнь начинает меняться — он лучше одевается, следит за собой и даже реже встречается с Сауле. Сауле злится на друга и принимает внимание Юсуфа. Однажды Жексен и Сауле все же ругаются и портят свои отношения. В гневе Жексен решает жениться на девушке по имени Алька.