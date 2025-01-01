Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Острова
1 постер
Киноафиша Фильмы Острова

Острова

Islands
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Том, ранее известный как профессиональный игрок в теннис, оказывается на тропическом острове, работая тренером в курортном отеле. Его задачей становится подавать мячи гостям отеля. Жизнь Тома начинает меняться, когда он знакомится с одной из посетивших остров семей. Это знакомство обещает стать для него возможностью обрести новый смысл в жизни и вырваться из монотонности повседневной работы.
Страна Германия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $229 066
Производство Augenschein Filmproduktion, Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Film- und Medienstiftung NRW
Другие названия
Islands, Wyspy
Режиссер
Ян Оле Герштер
В ролях
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Сэм Райли
Сэм Райли
Джек Фартинг
Агнес Линдстрём Больмгрен
Бруна Кузи
Бруна Кузи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Карабас-Бондарчук и Буратино в CGI: трейлер новой сказки со звездами «Фишера» и «Папиных дочек» уже в Сети
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше