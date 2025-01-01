Том, ранее известный как профессиональный игрок в теннис, оказывается на тропическом острове, работая тренером в курортном отеле. Его задачей становится подавать мячи гостям отеля. Жизнь Тома начинает меняться, когда он знакомится с одной из посетивших остров семей. Это знакомство обещает стать для него возможностью обрести новый смысл в жизни и вырваться из монотонности повседневной работы.
СтранаГермания
Продолжительность2 часа 3 минуты
Год выпуска2025
Сборы в мире$229 066
ПроизводствоAugenschein Filmproduktion, Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Film- und Medienstiftung NRW