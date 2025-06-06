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Киноафиша Фильмы Norocosii

Norocosii

Norocosii
Напомним о выходе в прокат
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Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 июня 2025
Дата выхода
6 июня 2025 Румыния
Бюджет €500 000
Другие названия
Norocosii, Norocoșii, Norocoșii: Scapă cine poate
Режиссер
Ema Viziru
Lucian Viziru
В ролях
Andra Gogan
Toto Dumitrescu
Denis Stefan
Lucian Viziru
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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