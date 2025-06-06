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Norocosii
Norocosii
Norocosii
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Год выпуска
2025
Премьера в мире
6 июня 2025
Дата выхода
6 июня 2025
Румыния
Бюджет
€500 000
Другие названия
Norocosii, Norocoșii, Norocoșii: Scapă cine poate
Режиссер
Ema Viziru
Lucian Viziru
В ролях
Andra Gogan
Toto Dumitrescu
Denis Stefan
Lucian Viziru
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
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