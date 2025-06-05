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Krtkův svět
Krtkův svět
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Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025
Чехия
Другие названия
Krtkuv svet
Режиссер
Eva Toulová
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