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Горький кофе
Горький кофе
Aci Kahve
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2024
Бюджет
$1 000 000
Сборы в мире
$4 548
Другие названия
Aci Kahve, Acı Kahve
Режиссер
Soner Sert
В ролях
Бениан Дёнмез
Çagri Erdogdu
Шериф Эрол
Buçe Buse Kahraman
Назан Кирилмис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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