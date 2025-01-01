Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом

А вы когда-нибудь задумывались, почему Чарминг в «Шреке» — принц? Ведь королевской родни у него и в помине не было

500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной

Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше