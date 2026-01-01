«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина