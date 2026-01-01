Оповещения от Киноафиши
Отдаленный гром

Ashani Sanket 18+
О фильме

Действие фильма происходит в деревне в провинции Бенгалия в Индии в годы Второй мировой войны. Фильм демонстрирует последствия Великого голода 1943 года в деревнях Бенгалии глазами молодого брахмана доктора и учителя Гангачарана и его жены Анаги. Режиссер картины Рей демонстрирует масштабы катаклизма, который унес жизни более трех миллионов человек. События в фильме происходят неторопливо, что характерно для деревенской жизни, но в тоже время постепенно обнажают крах традиционных деревенских норм вследствие голода и недостатка пищи.

Страна Индия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1973
Премьера в мире 3 июля 1973
Дата выхода
27 ноября 1975 Венгрия KN
16 августа 1973 Индия
8 апреля 1978 Япония G
Производство Balaka Movies
Другие названия
Ashani Sanket, Distant Thunder, Åska över slätterna, Ferner Donner, Kaukainen jyrinä, Luta Pela Vida, Odległy grom, Távoli mennydörgés, Tonnerres lointains, Trovão Distante, Tuono lontano, Un trueno lejano, Отдаленный гром, 遠い雷鳴
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Соумитра Чаттерджи
Бобита
Сандхья Рой
Читра Банерджи
Сачин Чакраборти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
