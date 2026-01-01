Действие фильма происходит в деревне в провинции Бенгалия в Индии в годы Второй мировой войны. Фильм демонстрирует последствия Великого голода 1943 года в деревнях Бенгалии глазами молодого брахмана доктора и учителя Гангачарана и его жены Анаги. Режиссер картины Рей демонстрирует масштабы катаклизма, который унес жизни более трех миллионов человек. События в фильме происходят неторопливо, что характерно для деревенской жизни, но в тоже время постепенно обнажают крах традиционных деревенских норм вследствие голода и недостатка пищи.