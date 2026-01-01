История возникновения и развития одного из самых влиятельных движений в искусстве 20 века, называемого буквально «бедным» — арте повера. Вместе с режиссером мы путешествуем по галереям, музеям и мастерским, возвращаемся к прошлому, чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Как это часто бывает с новыми направлениями в искусстве, арте повера, подрывавшее привычные эстетические каноны своего времени и вызывавшее отторжение, со временем стало восприниматься как символ эпохи.