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8.1
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Нандхан
8.1
Нандхан
, 2024
Nandhan
Индия / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
8.1
Нандхан
Трейлер
Трейлер
В ролях
М. Сасикумар
Koozh Paana
Suruthi Periyasamy
Selvi
Самутхиракани
Баладжи Сактивель
Koppulingam
Katta Erumbu Stalin
Clerk
Sakthi Saravanan
Pothiyappa Rasu
Mithun Bose
Nandan
S. Mathesh
Azhagan
V. Gnanavelu
Maavattam
G.M. Kumar
Periyaiya
Jithan Mohan
Thandapani
Режиссер
Era Saravanan
Сценарист
Era Saravanan
Композитор
Гхибран
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
20 сентября 2024
Дата выхода
20 сентября 2024
ОАЭ
18TC
Производство
Era Entertainment
Другие названия
Nandhan, Nandan, Nanthan
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
13
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 19 сентября 2024
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Нандхан
Трейлер
0
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