Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года

От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом

Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке