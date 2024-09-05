Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Офицер 55
Офицер 55

Офицер 55

Ofitser 55 18+
Страна Узбекистан
Продолжительность 7 часов 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Узбекистан
Производство Национальное агентство Узбекистана по кинематографии
Другие названия
Ofitser 55, Офицер 55
Режиссер
Rustam Meliev
В ролях
Nigina Anarboeva
Zhamshid Asadov
Erkin Bozorov
Anastasis Dimiropulos
Борис Гафуров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.5
13 голосов
8.5 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
