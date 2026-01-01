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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Мурод Насимов
Murod Nasimov
Киноафиша
Персоны
Мурод Насимов
Мурод Насимов
Murod Nasimov
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.5
Офицер 55
(2023)
0.0
Во всем виноват Стамбул
(2025)
Фильмография Мурод Насимов
Во всем виноват Стамбул
драма
2025, Узбекистан
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.5
Офицер 55
Ofitser 55
криминал, триллер
2023, Узбекистан
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