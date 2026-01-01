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Мурод Насимов Murod Nasimov
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Мурод Насимов

Murod Nasimov

Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Офицер 55 8.5
Офицер 55 (2023)
Во всем виноват Стамбул 0.0
Во всем виноват Стамбул (2025)

Фильмография Мурод Насимов

Во всем виноват Стамбул
Во всем виноват Стамбул
драма 2025, Узбекистан
Офицер 55 8.5
Офицер 55 Ofitser 55
криминал, триллер 2023, Узбекистан
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