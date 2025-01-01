Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Visnja na Tasmajdanu
1 постер
Киноафиша Фильмы Visnja na Tasmajdanu

Visnja na Tasmajdanu

Visnja na Tasmajdanu 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Югославия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 17 июля 1968
Дата выхода
17 июля 1968 Сербия
Производство Avala Film
Другие названия
Visnja na Tasmajdanu, The Girl in the Park, Belgrádi románc, Fata din parc, Вишња на Ташмајдану
В ролях
Неда Арнерич
Miodrag Petrovic-Ckalja
Люба Тадич
Велимир «Бата» Живойинович
Branko Cvejic
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Для миллениалов пересняли «Винкс»: за популярный мультик взялись на Netflix
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше