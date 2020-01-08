Соль, известная аргентинская танцовщица танго, уже много лет живет в Буэнос-Айресе. За своим чрезмерным темпераментом и светящейся улыбкой дива скрывает рану, от которой она так и не оправилась: потерю своего единственного сына Рафаэля, с которым она разорвала всякую связь. Соль возвращается в Париж в надежде наконец встретить Джо, своего 7-летнего внука, рожденного от союза Рафаэля и Евы, его невесты, которую она не знает. Но перед ними Соль теряется и делает вид, что снимает студию, расположенную на их лестничной площадке. С этого момента она будет делать все, чтобы найти со своими новыми соседями общий язык.

Развернуть