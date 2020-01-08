Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дива танго
1 постер
Дива танго

Дива танго

Sol 18+


О фильме

Соль, известная аргентинская танцовщица танго, уже много лет живет в Буэнос-Айресе. За своим чрезмерным темпераментом и светящейся улыбкой дива скрывает рану, от которой она так и не оправилась: потерю своего единственного сына Рафаэля, с которым она разорвала всякую связь. Соль возвращается в Париж в надежде наконец встретить Джо, своего 7-летнего внука, рожденного от союза Рафаэля и Евы, его невесты, которую она не знает. Но перед ними Соль теряется и делает вид, что снимает студию, расположенную на их лестничной площадке. С этого момента она будет делать все, чтобы найти со своими новыми соседями общий язык.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 8 января 2020
Премьера в мире 8 января 2020
Дата выхода
8 января 2020 Франция U
Сборы в мире $882 035
Производство StudioCanal, Iliade and Films, JSG Entertainment
Другие названия
Sol, Madame Corthis und der Tanz ins Glück, Paryskie tango
Режиссер
Jézabel Marques
В ролях
Шанталь Лоби
Шанталь Лоби
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Джованни Пуччи
Джованни Пуччи
Серж Багдассарян
Янник Ренье
Янник Ренье
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 


Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим

