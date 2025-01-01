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Киноафиша Фильмы A Clod of Clay

A Clod of Clay

Un bulgare de huma 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 12 октября 1990
Дата выхода
12 октября 1990 Румыния
Другие названия
Un bulgare de huma, A Clod of Clay, Un bulgăre de humă
В ролях
Dorel Visan
Эдриэн Пинтеа
Emilia Dobrin
Марсель Юреш
Ion Pavlescu
Штефан Вельничиук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
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