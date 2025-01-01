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A Clod of Clay
A Clod of Clay
Un bulgare de huma
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
драма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1989
Премьера в мире
12 октября 1990
Дата выхода
12 октября 1990
Румыния
Другие названия
Un bulgare de huma, A Clod of Clay, Un bulgăre de humă
В ролях
Dorel Visan
Эдриэн Пинтеа
Emilia Dobrin
Марсель Юреш
Ion Pavlescu
Штефан Вельничиук
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
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