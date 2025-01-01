Андреа Бескон

Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали

Думаете, уже видели все от Хабенского? Тогда 5 февраля включите «Здесь был Юра» — один герой там делает то, на что не решались даже в «Методе»

Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника

Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США

«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря

Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре

У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали

От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар

Что такое «Маэстро» и куда послали Надю: на 5 вопросов о «Самой обаятельной и привлекательной» ответят лишь фанаты (тест)

От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы