О персоне
Фильмография
Награды
Андреа Бескон
Andréa Bescond
Киноафиша
Персоны
Андреа Бескон
Андреа Бескон
Andréa Bescond
Дата рождения
12 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Стервятники
(2025)
Билеты
6.1
Большие дети
(2023)
6.1
Дикий алмаз
(2024)
Фильмография Андреа Бескон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Фильмы
3
Актриса
2
Сценарист
1
Режиссер
1
6.6
Стервятники
Rapaces
криминал, драма, триллер
2025, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
6.1
Дикий алмаз
Diamant brut
драма
2024, Франция
Смотреть трейлер
6.1
Большие дети
Quand tu seras grand
комедия, драма
2023, Франция
