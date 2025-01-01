Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе